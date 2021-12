(PLO)- Ngày 6-12, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho các can phạm, phạm nhân hiện đang giam giữ tại đây.