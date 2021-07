Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4, cho biết cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được tiếp tục sửa chữa giai đoạn 2 với tổng kinh phí 105 tỉ đồng. Thời gian sửa chữa kéo dài khoảng ba tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay.



Theo ông Thành, những đoạn mặt đường bị hằn lún, bong tróc sẽ được dặm vá, trải nhựa, tạo nhám bề mặt... Riêng khu vực trạm thu phí cùng hành lang bảo vệ dọc tuyến được sơn sửa, khắc phục vị trí xuống cấp, đóng các đoạn rào bị phá dỡ...

"Chúng tôi phải vừa đảm bảo việc thi công sửa chữa cao tốc vừa đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông. Do đó, công tác thi công chủ yếu thực hiện ban đêm do lượng xe vắng, nhà thầu sẽ ngăn các phần đường trong khu vực sửa chữa, bố trí người điều tiết" - ông Thành chia sẻ.



Cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được sửa chữa giai đoạn 2 với kinh phí 105 tỉ đồng. Ảnh: THU TRINH.

Đề cập đến những khó khăn trong quá trình sửa chữa cao tốc, ông Thành thông tin: Khi muốn sửa một đoạn nào đó, nhà thầu phải tập kết sẵn máy móc bên ngoài, đúng giờ mới được đưa vào cao tốc. Đồng thời, nhà thầu chặn một làn, bố trí người điều tiết, cắt một đoạn vài chục mét để sửa.

Ông Thành cho hay, khi đó các thiết bị máy móc làm việc cùng một lúc và đương nhiên đúng giờ thì phải hoàn thành toàn bộ, kéo hết thiết bị ra khỏi cao tốc. Qua ngày hôm sau muốn sửa chữa tiếp thì mới kéo thiết bị vào lại.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương dài 62 km, được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Tây Nam bộ. Từ khi hoàn thành năm 2011 đến cuối năm 2018, cao tốc được thu phí và bán quyền thu phí. Ngày 1-1-2019, Thủ tướng chỉ đạo dừng thu phí.

Tiếp đó, Tổng cục Đường bộ tiếp nhận cao tốc và giao lại cho Cục Quản lý đường bộ 4.

Sau khi dừng thu phí, lượng xe trên cao tốc tăng đột biến (tăng khoảng 31%), cao điểm trên 51.000 xe mỗi ngày đêm, dẫn đến mặt đường bị hư hỏng. Tình trạng xe chạy vào làn khẩn cấp, người dân phá rào vào cao tốc bắt xe diễn ra thường xuyên.

Trong hai năm dừng thu phí, cao tốc xảy ra 273 vụ tai nạn làm 16 người chết, 68 người bị thương, hàng trăm ôtô bị hư hỏng, tăng khoảng 1,5 lần so với trước đó.