Chủ tịch Quảng Nam đối thoại với người dân đòi giấy đỏ

Công an Quảng Nam vào cuộc Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất đề xuất của Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị người dân tổng hợp lại các hợp đồng đặt cọc, đơn thư gửi đến cơ quan chức năng để công an có cơ sở triệu tập đại diện hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam làm việc. “Phía người dân nên cử đại diện hoặc thuê luật sư làm việc tại cuộc gặp các bên sắp tới để đỡ tốn thời gian của bà con” - Đại tá Lợi đề xuất. Đại tá Lợi cho biết thêm hiện tại công an đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có đủ cơ sở, điều kiện để kiểm tra hai công ty này. Trong khi đó, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã có thông báo mời đại diện những người mua đất tham gia tố tụng trong vụ án dân sự giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam. Trước phản ánh của báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM về tình trạng thị trường BĐS tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam có dấu hiệu sốt giá, ngày 31-3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Đà Nẵng cùng UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận” như báo chí khuyến nghị.