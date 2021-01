Chuẩn bị phương án kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1

Ngành hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không trên cả nước trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin như trên trong thông cáo báo chí phát đi chiều 12-1.



Lực lượng công an diễn tập tình huống gây rối trật tự tại sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Theo đó, trong thời gian nói trên, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các sân bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không… triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp theo quy định. Song song đó, hằng ngày báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không về Cục Hàng không Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không được yêu cầu tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Cạnh đó, rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ... đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, chuẩn bị kỹ các kế hoạch, phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra. Áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ, nhận biết hành vi bất thường...

Theo điều 20, nghị định 92/2015 về an ninh hàng không, quy định khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ (cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3).

Trong đó, cấp độ 1, được áp dụng trong các trường hợp đất nước có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại; có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14-12-2020 đến ngày 18-12-2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25-1-2021 đến ngày 2-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội.