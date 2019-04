Từ ngày 11-4 đến hết ngày 10-5-2019, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cùng Phòng CSGT công an các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối tượng xe ô tô chở khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).



CSGT tung quân xử phạt xe khách trên 4 tuyến đường. Ảnh: TP

Trong đó, lực lượng CSGT các đơn vị sẽ huy động tối đã lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các lỗi sẽ tập trung xử lý gồm: tốc độ; phần đường, làn đường; dừng, đỗ; tránh, vượt; nồng độ cồn, ma túy; Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; xe quá niên hạn sử dụng và các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải như: Lệnh vận chuyển; tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; đón, trả khách; hợp đồng vận chuyển; danh sách hành khách; phù hiệu; quá người; thời gian điều khiển phương tiện; để hàng trong khoang chở khách...

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, CSGT cũng sẽ chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã; vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại; chống người thi hành công vụ… Khi gặp các hành vi chống đối, phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Theo C08, kế hoạch trên nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến ô tô chở khách; đồng thời, phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải khách, để kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Trước đó, C08 cũng vừa tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe khách từ tám chỗ ngồi trở lên và xe tải. Qua 20 ngày triển khai, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy.

Các địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy gồm TP.HCM (27 trường hợp), Bà Rịa-Vũng Tàu (23 trường hợp), Nghệ An (12 trường hợp), Lào Cai (10 trường hợp), Sơn La (10 trường hợp),...