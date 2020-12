Hàng vạn người tham quan mỗi tối Báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Sau 16 năm tổ chức phố đi bộ vào các ngày cuối tuần, không gian phố đi bộ đã đáp ứng nhu cầu mua sắm, du lịch, ẩm thực của người dân, du khách trong và ngoài nước. Theo đó, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia rất đông (trung bình ban ngày có khoảng 3.000-5.000 người, buổi tối khoảng 1,5- 2 vạn người). Lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh, trong đó năm 2016 là 1,361 triệu người, tăng 22,8% so với cùng kỳ; năm 2017 là 1,950 triệu người, tăng 30,2% so với cùng kỳ; năm 2018 là 2.185.170 người, tăng 10,7% so với cùng kỳ; năm 2019 đạt 2.355.000 lượt người, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số lượng cửa hàng kinh doanh chuyển sang các hoạt động dịch vụ du lịch tăng 594 cơ sở. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 176 công ty lữ hành, 585 khách sạn và cơ sở lưu trú với 12.404 phòng, trong đó có 225 khách sạn được xếp hạng, gắn sao, tiêu biểu như khách sạn Hilton Opera, Movenpik, Metropole, Silk Park...