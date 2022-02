Cục Hàng không vừa có văn bản chấp thuận tạm dừng khai thác đường băng 11L/29R và một số đường lăn tại sân bay Nội Bài từ 7 giờ ngày 18-2, đến 6 giờ 59 phút ngày 23-2, để kiểm tra tổng thể các hạng mục sửa chữa, nâng cấp.

Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị quản lý dự án), được giao phối hợp với Cảng hàng không sân bay Nội Bài tổ chức lắp đặt biển báo, sơn kẻ tín hiệu các khu vực tạm ngừng khai thác theo quy định. Song song đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thi công để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bay.



Các đơn vị thi công sửa đường băng ở sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Cục Hàng không cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chủ trì kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn trước khi tạm ngừng khai thác hoặc đưa vào khai thác trở lại các hạng mục kết cấu hạ tầng, đài, trạm, thiết bị. Đồng thời phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay để thực hiện thông báo tin tức hàng không theo quy định

Cảng vụ hàng không miền Bắc được giao thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Cạnh đó, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định nêu trên; đình chỉ thi công khi đơn vị thi công không thực hiện đúng theo biện pháp tổ chức thi công đã được chấp thuận, vi phạm các quy định an ninh, an toàn.

Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài được khởi công vào tháng 9-2020, gồm nâng cấp đường 11L/29R (1A), 11R/29L (1B), xây mới ba đường lăn thoát nhanh và nâng cấp các đường lăn hiện hữu.

Cạnh đó, dự án còn có hạng mục xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước… Tổng mức đầu tư dự án là 2.031 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2022.