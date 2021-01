Dự án 10.000 tỉ ngừng thi công, mỗi ngày thiệt hại hơn 1,5 tỉ

Yêu cầu lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

UBND TP vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng.

Theo đó, UBND TP giao Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT) khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Trước khi thi công trở lại (các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến giao thông thủy), UBND TP giao Sở GTVT hướng dẫn Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phù hợp với điều kiện thi công thực tế của công trình, gửi sở xem xét, thông qua.