Gấp rút thi công mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn TP Tân An

Sáng 22-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến tránh QL1, đoạn qua TP Tân An.



Theo ông Lê Quốc Dũng, Phó Ban Quản lý dự án 7 (QLDA7), dự án mở rộng tuyến tránh QL1, đoạn TP Tân An còn vướng mặt bằng hơn 1 km ở chín vị trí và có 21 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, các trường hợp đã bàn giao mặt bằng thi công trong phạm vi đã giải tỏa năm 2003. Phần diện tích ngoài ranh GPMB năm 2003, phần này, có sáu hộ bị ảnh hưởng, người dân đề nghị đền bù xong mới thi công.



Thứ trưởng Nguyễn Nhật kiểm tra công trình thi công dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn TP Tân An.

Đối với các trường hợp đã thống nhất ranh giải tỏa năm 2003 nhưng không giao đất để thi công có hai đoạn. Một đoạn có chiều dài 487 m và 13 hộ bị ảnh hưởng. Các hộ dân yêu cầu đền bù xong phần diện tích ngoài ranh GPMB mới thi công. Riêng đoạn có chiều dài 149 m có hai hộ bị ảnh hưởng, các hộ này chưa thống nhất ranh giải tỏa năm 2003, cản trở thi công.

Cũng theo Ban QLDA 7, dự án đến nay đã thi công đạt trên 88% so với kế hoạch. Trong đó, phần đắp cát nền đường đạt 87%, thi công bê tông nhựa hơn 1 km, hoàn thành 15/17 cống thoát nước và gần 1.000 m rãnh thoát nước dọc…. Riêng phần cầu Tân An thi công đạt trên 95%.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo UBND TP Tân An phối hợp với Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVT sớm hoàn tất hồ sơ đo đạc các điểm vướng mặt bằng. "Đến 30-10 công tác GPMB phải hoàn tất bàn giao cho đơn vị thi công. Dự án này đến cuối năm 2019 hoàn thành”- Ông Cảnh nhấn mạnh.



Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá cáo tiến độ thi công đạt được của Dự án. Đồng thời, ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh về nạo vét tuyến sông Vàm Cỏ Đông, thi công nâng cấp tuyến QL62, QLN1…Thứ trưởng đã chỉ đạo Ban QLDA7 xem xét kiến nghị của tỉnh Long An về xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa mặt đường tuyến tránh QL1.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Tân An, các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện GPMB còn vướng mắc đến cuối tháng 10 này phải xong.

Dự án mở rộng tuyến tránh QL1, đoạn qua TP Tân An với tổng chiều dài gần 5,9 km. Điểm đầu là khu vực vòng xoay phường 5, điểm cuối vòng xoay phường 4. Trong đó, phần đường đoạn ngoài đô thị dài khoảng 4,56 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng trên 19 m, nền đường hơn 20 m, vận tốc thiết kế 80km/h. Đoạn trong đô thị chiều dài hơn 1,3 km theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị và có vận tốc thiết kế 60 km/h, mặt đường 9 m.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng mới cầu Tân An, cách cầu hiện hữu 2 m với chiều dài trên 410 m, mặt đường trên cầu rộng 12 m. Toàn bộ dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 350 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 12 tháng.

Theo đó, tuyến tránh QL1 đoạn qua TP Tân An được đầu tư từ năm 2003 với quy mô hai làn xe và là tuyến đường chính qua TP Tân An. Tuyến đường này hiện quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nhất là vào ngày lễ, tết. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn TP Tân An cơ bản sẽ giải quyết vấn đề ùn tắt giao thông trong thời gian tới.