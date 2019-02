Giả văn bản của chủ tịch Quảng Nam để thổi giá đất

Nội dung là UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn năm sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại phường Cẩm Nam, phố cổ Hội An. Văn bản này ghi gửi đến Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quảng Nam và UBND phường Cẩm Nam, TP Hội An.



Chiều 28-2, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay văn bản trên hoàn toàn giả mạo. Tỉnh và TP chưa hề có quyết định đầu tư dự án này. Tương tự, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định đây là văn bản giả mạo. Chữ ký trong văn bản không phải là của ông Đinh Văn Thu. Mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này là nhằm ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn, qua đó cò đất sẽ được hưởng lợi.

Trước đó, cuối năm 2018, trên các trang rao vặt bất động sản cũng xuất hiện văn bản có chữ ký của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Tuy nhiên, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng khẳng định đây chỉ là văn bản giả mạo.