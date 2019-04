Giận bạn gái, đùng đùng đòi xuống máy bay

Tối 7-4, đại diện Hãng Jetstar Pacific thông tin vụ việc này xảy ra sáng cùng ngày trên chuyến bay của Jetstar Pacific chặng Đà Lạt - TP.HCM.

Cụ thể, nam hành khách đã lên máy bay cùng khách nữ và cả hai có chụp hình với nhau. Tuy nhiên khi máy bay chuẩn bị cất cánh về TP.HCM thì bất ngờ nam hành khách nói có vấn đề về sức khỏe và đòi xuống máy bay. Tiếp viên phải phối hợp với an ninh sân bay Liên Khương để đưa hành khách trở lại nhà ga vì nguyên tắc an toàn của hành khách và chuyến bay.

Vì lý do này khiến chuyến bay bị trễ gần 40 phút do lịch trình. Đáng chú ý, khi an ninh sân bay đưa quay lại nhà ga rồi, vị khách này không chịu xuống một mình mà đòi cả bạn gái xuống cùng.

Nhiều hành khách trên chuyến bay đã bất bình với vị khách này vì đã ảnh hưởng đến chuyến bay của họ.