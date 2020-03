Các bến xe đồng loạt ngưng hoạt động trước giờ G

Đề nghị dừng vận tải khách liên tỉnh Chiều 31-3, Tổng cục Đường bộ có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô. Cụ thể, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Bộ GTVT thực hiện dừng hoạt động vận chuyển của các chuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh. Đồng thời, dừng các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, taxi của các tỉnh, thành phố cả nước trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4… Ngoài ra, tổng cục cũng yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Taxi, Hiệp hội BX tại các địa phương tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị BX thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các hãng hàng không hoạt động xen kẽ Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng hàng không hạn chế hơn nữa các chuyến bay nội địa. Theo đó, từ ngày 1-4, các hãng hàng không chỉ được phép khai thác trên ba đường bay Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng. Trong đó, đường bay Hà Nội - TP.HCM chỉ còn hai chuyến bay/ngày. Ngày lẻ do Bamboo Airways và Jetstar Pacific khai thác, ngày chẵn do Vietnam Airlines và VietJet Air đảm nhận. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng sẽ do Vietnam Airlines và VietJet khai thác đan xen.