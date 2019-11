Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Quyết ‘may áo mới’

Quốc lộ 51 “gồng mình” gánh xe Vài năm trở lại đây, khi tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây được đưa vào khai thác, lượng khách du lịch, ô tô đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu ngày một đông. Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu còn có hệ thống các khu công nghiệp với những dự án tỉ USD đã và đang triển khai. Các cảng biển trong đó có cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng quốc tế đặt tại cửa ngõ tỉnh là thị xã Phú Mỹ ngày càng phát triển. Với những lợi thế này đã tạo nên cho ngành du lịch, bất động sản của Bà Rịa-Vũng Tàu diện mạo mới, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến đầu tư, xây dựng… Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất cho sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu chính là đường giao thông kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM phụ thuộc vào tuyến đường gần như “độc tuyến” - QL51.

Kẹt xe nghiêm trọng trên QL51. Ảnh: MẠNH THẮNG Theo ghi nhận của PV, những ngày cuối tuần, dịp lễ, tết, trên tuyến QL51 và ngay cả trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đoạn dẫn ra QL51 luôn xảy ra tình trạng ùn tắc. Lượng xe du lịch, xe tải, xe container chở hàng xếp hàng dài chờ lưu thông là việc thường thấy ở địa bàn thị xã Phú Mỹ. Ngoài ra, đoạn còn lại của tuyến QL51, kéo dài tới ngã ba Vũng Tàu, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tình trạng kẹt xe, ùn tắc cũng thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân là do Đồng Nai có tới 32 khu công nghiệp có lượng hàng lớn đổ về hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty cổ phần Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đơn vị vận hành, quản lý dự án đầu tư xây dựng, mở rộng đường QL51 cũng từng thống kê lưu lượng xe qua trạm thu phí T2 hiện nay đã gấp khoảng bốn lần so với công suất thiết kế ban đầu... Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kể câu chuyện: “Có những lúc tôi đi từ Vũng Tàu lên tới sân bay Tân Sơn Nhất mất năm tiếng đồng hồ, không thể di chuyển được do kẹt xe. Mỗi lần tàu hàng khoảng 200 nghìn tấn vào cảng Cái Mép là QL51 kín đường. Du lịch thứ Bảy, Chủ nhật là không thể nhích về TP.HCM được. Một sự chán nản về giao thông đối với tuyến đường này. Đông Nam bộ là một vùng kinh tế năng động nhưng hiện nay đang quá tải về giao thông”.