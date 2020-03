Chống dịch COVID-19: Nhà ga, bến xe kiểm tra nghiêm ngặt

Ngưng toàn bộ xe buýt liên tỉnh Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị có liên quan để tổ chức hoạt động vận tải trước các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong đó có 10 vấn đề được Sở GTVT đưa ra và yêu cầu áp dụng từ hôm nay (28-3) đến 15-4. Một trong 10 vấn đề đáng chú ý là việc tạm dừng các tuyến xe buýt liên tỉnh. Theo Sở GTVT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng hoặc tổ chức ít lại chuyến giao thông công cộng, sở đã đề xuất phương án tạm ngưng hoạt động xe buýt. Cụ thể, Sở GTVT sẽ tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt từ ngày 28-3 đến 15-4, trừ khi có chỉ đạo mới. Trong đó, có 27 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối với các tỉnh liền kề và chín tuyến xe buýt không trợ giá trong nội thành TP.HCM cũng ngưng hoạt động. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT, tới ngày 28-3, TP.HCM có 78 tuyến xe buýt hoạt động có trợ giá, giảm 50% số chuyến so với kế hoạch, tương ứng 6.700 chuyến/ngày (giảm 65% so với ngày thường). Ngoài ra, Sở GTVT đề nghị các xe không được chở quá sức chứa 50% và không quá 20 hành khách. Hành khách trên xe được nhân viên phục vụ hướng dẫn ngồi xen kẽ, không bố trí ngồi gần nhau với khoảng cách an toàn nhất. Hành khách tại các bến, điểm đón phải đứng cách nhau tối thiểu 2 m. Các đơn vị phải trang bị nước rửa tay cho hành khách lên xe trước khi vào vị trí ngồi. Song song đó, Cảng vụ đường thủy nội địa TP cũng được yêu cầu từ chối cấp giấy phép rời/vào bến cho phương tiện khi hành khách không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 m… ______________________________ Grab cam kết tuân thủ việc chống dịch

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt khuyến nghị của các cơ quan chức năng và luôn sẵn sàng chung tay cùng Chính phủ để ứng phó với dịch COVID-19”. Theo bà Vân, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch hơn nữa; đồng thời chủ động đưa ra nhiều biện pháp ứng phó cần thiết theo sự hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Đại diện hãng taxi Vinasun cũng cho hay ngày 27-3 đơn vị này đã nhận được thông tin từ Sở Y tế và Sở GTVT. Theo đó, đơn vị đang triển khai, hướng dẫn các tài xế trao đổi với hành khách trong việc khai báo y tế và đeo khẩu trang.