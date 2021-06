Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang Nguyễn Phú Tân vừa có văn bản gửi Sở GTVT Cần Thơ đề nghị cho lưu thông bình thường trở lại đối với các phương tiện vận chuyển từ An Giang đi Cần Thơ và ngược lại.

Theo Sở này, trên địa bàn tỉnh An Giang đến nay chưa phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Các trường hợp từ biên giới Campuchia về đều được lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly ngay trong khu tập trung trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Do đó, An Giang đề nghị Sở GTVT TP Cần Thơ xem xét, có ý kiến sớm về việc cho các phương tiện vận chuyển từ An Giang đi Cần Thơ và ngược lại lưu thông trở lại bình thường.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh An Giang nhận được Thông báo của Sở GTVT TP Cần Thơ về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố. Từ đó, Sở GTVT An Giang đã ban hành Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng qua địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng (đối với xe khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi qua địa bàn tỉnh Cần Thơ (kể cả đi và về) từ 19 giờ ngày 21-6 cho đến khi có thông báo mới.