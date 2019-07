Qua kiểm soát tải trọng 1,26 triệu lượt phương tiện qua lại các tuyến cao tốc thì có gần 47.000 lượt phương tiện vi phạm tải trọng theo quy định (cao hơn 64% cùng thời điểm năm ngoái) và VEC từ chối phục vụ 37.000 phương tiện quá tải (so với sáu tháng đầu năm 2018 con số này lớn hơn 62%).



Về tình hình tai nạn giao thông, nửa đầu năm 2019, số vụ va chạm giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý chỉ bằng 90% so với cùng thời điểm năm trước. VEC đã phục vụ 23,35 triệu lượt phương tiện (chưa kể 350.500 lượt phương tiện miễn phí), tăng 15% về lưu lượng và 16% về doanh thu so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tiếp nhận lượng phương tiện lớn nhất - 8,4 triệu lượt. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ đầu năm tiếp nhận 8,22 triệu lượt phương tiện, tăng 14% so với sáu tháng đầu năm ngoái.

Lưu lượng cao kéo theo doanh thu phí tăng nhưng VEC lại phải gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, khai thác tuyến cao tốc. Cụ thể, lưu lượng tăng cao đột biến tại một số thời điểm, cộng với hạ tầng không đồng bộ và sự cố giao thông xảy ra càng khiến cho tình hình giao thông trên một số tuyến cao tốc VEC quản lý khá căng thẳng. Điển hình nhất là tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện đoạn từ TP.HCM đi Long Thành vào các khung giờ cao điểm, ngày cuối tuần, lễ, tết.