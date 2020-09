Khánh thành nút giao An Sương, cửa ngõ Tây Bắc rộng mở

An Sương là nút giao thông vùng đô thị TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, nhận định nút giao thông An Sương là nút giao thông chính của vùng đô thị. Sở dĩ gọi như vậy bởi nó không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông cho TP mà còn mang tính chất liên kết giữa các vùng. Cụ thể, nút giao An Sương phân ra làm hai trục. Trong đó trục đường trên QL1 tạo ra tuyến đường vành đai kết nối từ miền Đông sang miền Tây. Cạnh đó, trục đường QL22 sẽ nối TP.HCM qua Tây Ninh, Campuchia và khu vực Nam Tây Nguyên. Do đó, khu vực nút giao An Sương có vị trí vô cùng quan trọng đối với TP và các vùng phụ cận, cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông tại thời điểm này. Tuy nhiên, TS Võ Kim Cương cho rằng nút giao thông An Sương chỉ có thể giải quyết ùn tắc trong thời điểm trước mắt. Nếu TP có ngân sách, đất đai thì có thể xây dựng nút giao thông hoa thị sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Đô thị phía Tây Bắc đang phát triển rất nhanh và mạnh. Để tiếp tục phát triển liên vùng, TP cần tính toán mở thêm nhiều tuyến đường khác để chia sẻ áp lực giao thông với khu vực này.