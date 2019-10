Không nên thu phí ô tô, xe máy vào trung tâm Đà Nẵng

Tại hội nghị phản biện xã hội về đề án “Thu phí phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông vào khu vực trung tâm TP” do Sở GTVT TP Đà Nẵng và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức sáng 31-10, nhiều ý kiến không đồng tình với việc thu phí.



Dự tính thu phí từ ô tô tới xe máy

Theo đề án, năm 2023, Đà Nẵng sẽ thu phí theo ranh giới: Nút Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành - Lê Độ. Đến năm 2025, đánh giá kết quả thu phí và điều chỉnh theo tình hình thực tế, nghiên cứu mở rộng phạm vi thu phí. Sau đó đến năm 2030 sẽ thực hiện thu phí đối với xe máy...

Cụ thể, việc thu phí áp dụng đối với ô tô con, kể cả với taxi, xe khách và xe tải, trừ xe buýt và xe ưu tiên theo quy định.

Về khung thời gian, thu phí ô tô con vào các giờ cao điểm sáng và chiều. Đối với xe tải, xe khách, thu phí từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 tất cả ngày trong tuần. Đối với ô tô con của người dân có hộ khẩu trong vùng thu phí sẽ trả 75% phí cho 25 lần/tháng.

Phản bác đề án này, ông Bùi Văn Tiếng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại TP. Trong đó có tình trạng thiếu bãi đỗ khiến ô tô đỗ dưới lòng đường. Ông Tiếng cũng cho hay việc thu phí như vậy không phải là thượng sách.

“Cần nâng cao văn hóa giao thông cho người dân mới quan trọng. Bên cạnh đó phải tăng cường xây bãi đỗ xe công cộng, phân luồng giao thông hợp lý, tổ chức hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Đó mới là thượng sách” - ông Tiếng nói.



Trước đó Đà Nẵng đã triển khai thu phí đỗ xe trên các tuyến đường trung tâm TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Các chuyên gia không đồng tình

GS-TS Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc ĐH Đà Nẵng, phân tích: Các nước tiên tiến trên thế giới thu phí vào trung tâm vì nước họ chỉ toàn là ô tô, hệ thống giao thông công cộng của họ cũng rất phát triển. “Kẹt xe không phải chỉ do ô tô mà còn do xe máy. Theo tính toán, Việt Nam chỉ có 16 xe/1.000 dân, so với Malaysia còn thấp hơn họ 20 lần. Chúng ta tìm mọi cách để kiềm chế xe ô tô lại là không nên” - ông Nam nói.

Mức phí thu xác định theo ba cơ sở: Khu vực thu phí (tuyến đường có lưu lượng giao thông càng lớn và nguy cơ ùn tắc càng cao thì mức phí càng cao). Loại phương tiện (dựa vào mức độ gây ùn tắc khi tham gia giao thông, phạm vi chiếm chỗ, kích thước quay đầu, xe có kích thước càng lớn thì mức phí càng cao). Theo thời gian (các điểm thời gian có lưu lượng giao thông càng lớn, nguy cơ ùn tắc càng cao thì mức phí càng cao).

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, cũng cho rằng việc áp dụng đề án thu phí trong thời điểm này chưa phù hợp. Trước đây TP từng có nhiều giải pháp phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc rất hiệu quả. Vấn đề nan giải là hệ thống giao thông tĩnh đang chậm so với yêu cầu, thiếu bãi đỗ nên xe phải đỗ dưới lòng đường, trong khi đó lại chưa có chế tài xử lý. “Do đó, việc thu phí chỉ là biện pháp sau cùng khi không còn kiểm soát nổi kẹt xe nữa” - ông Tiến cho hay.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cũng cho rằng cấm xe thì khả năng tiếp cận hàng hóa vào khu vực trung tâm khó khăn. Muốn vào phải nộp phí dẫn đến tăng giá, giảm sức cạnh tranh, giảm sức hấp dẫn kinh tế của khu vực trung tâm TP. “Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghiên cứu đề án này như là sự chuẩn bị trong tình huống cần thiết chứ không thể để nước tới chân mới nhảy” - ông Tiến nói.

Giám đốc Trung tâm Cầu đường Đà Nẵng - kiến trúc sư Trần Dân cũng cho hay việc thu phí này luật chưa cho phép nên chưa thể làm. Để hạn chế ùn tắc, trước tiên cần “khơi thông” các điểm ùn tắc nghiêm trọng. Ông Dân đề xuất sớm khởi công nút giao thông tây cầu Trần Thị Lý, nút tây cầu Rồng vì đây là hai nút giao thông trọng điểm, thường xuyên ùn tắc nặng.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu làm cầu vượt thép dành cho phương tiện lưu thông qua các nút giao thông trọng điểm. Đặc biệt là khuyến khích phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng.