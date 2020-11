'Không ông taxi nào đồng ý để Bộ Công an cấp giấy phép lái xe'

Rất ít nước giao cho cảnh sát cấp giấy phép lái xe ĐB Mai Bộ dẫn ra số liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội về cơ quan cấp GPLX để chứng minh nhận định của mình về thông lệ quốc tế cấp GPLX. Theo đó, Mỹ có 46/50 bang do cơ quan giao thông cấp, có 4 bang là cảnh sát; Canada 13/13 bang do giao thông cấp; Mehico, Brazil thì do giao thông cấp. Ở châu Âu thì 19 nước gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Thụy Điển và các nước Đông Âu chỉ có duy nhất Bulgaria là do CSGT cấp. Còn lại là do giao thông cấp. Ở châu Úc thì có 8/8 bang do cơ quan giao thông cấp. Ở châu Á gồm có các nước Asean, Ấn Độ, Iran, Hồng Kông, Hàn Quốc thì chỉ có duy nhất một nước là Indonesia là do CSGT cấp, còn lại là do cơ quan giao thông. Ở Hàn Quốc thì do một văn phòng cấp bằng.