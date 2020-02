Năm 2020, hoàn thành 85% khối lượng công trình metro số 1

Sáng 5-2, Ban quản lý đường sắt đô thị TP (MAUR) cùng liên danh các nhà thầu đã tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).



Tăng tốc trong năm 2020

Phát biểu tại lễ phát động, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết metro số 1 là công trình đầu tiên của thế kỷ 21. Đây cũng là công trình đánh dấu sự chuyển mình của sự phát triển TP hiện nay và tương lai.

Theo ông Võ Văn Hoan, metro số 1 đã trải qua một thời gian dài với rất nhiều khó khăn, song năm 2019 đã tháo gỡ nút thắt này. Đây là bước ngoặt để các đơn vị tích cực đầu tư, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Tuy nhiên, ông Hoan cũng cho rằng dù khó khăn đã được tháo gỡ, song trong quá trình làm việc sẽ có khó khăn khác bởi metro có rất nhiều đơn vị thi công. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hoặc không chuẩn bị kịch bản ứng phó với các khó khăn thì sẽ bị chậm trễ. Hiện lãnh đạo TP đã chỉ đạo ban quản lý phải lên phương án, kế hoạch tỉ mỉ và trong đó phải có sự cam kết giữa các tổ chức thi công, thi công giám sát, cơ quan liên ngành, đơn vị cung cấp hàng hóa.

“Chúng ta phải gọi năm 2020 là năm của sự tăng tốc để sớm hoàn thành hoặc hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. Dự án đưa ra trong năm 2020 sẽ hoàn thành 85% tổng khối lượng công trình, để làm được điều này thì Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện JICA Việt Nam tại TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công trình được thực hiện liên tục. Vì sự phát triển của TP trong tương lai, chúng ta cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 để đưa dự án đi vào đúng kế hoạch trong năm 2021” - ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.



Ông Võ Văn Hoan trao lì xì đầu năm cho công nhân, kỹ sư tại nhà ga Bến Thành, thuộc tuyến metro số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tích cực thi công

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị, cho biết việc MAUR cùng các liên danh nhà thầu tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình metro số 1 thể hiện sự quyết tâm, khẩn trương để sớm hoàn thành tuyến metro số 1 theo kế hoạch.

Theo ông Cường, đến cuối tháng 1-2020, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 70% với hơn 35 triệu giờ lao động an toàn. Kết quả này đạt được là nhờ sự quyết tâm và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đối với việc giải quyết các vướng mắc của dự án.

Tuy nhiên, thời gian qua dự án cũng có nhiều vướng mắc, một số hạng mục thi công còn chậm so với kế hoạch đề ra, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu chưa đồng bộ. Do đó để đạt mục tiêu hoàn thành tuyến metro số 1 vào cuối năm 2021, MAUR cùng các nhà thầu phải tập trung xử lý giải quyết các vướng mắc về hợp đồng, giải ngân. Đồng thời, phối hợp giao diện giữa các gói thầu, cải tiến quy trình, nỗ lực hơn để tổ chức thi công an toàn, chất lượng và đạt tiến độ như kế hoạch đề ra.

Tổng khối lượng thi công của toàn dự án đạt là 70%. Trong đó, đoạn ngầm nhà ga Bến Thành đến nhà ga Nhà hát TP đạt 65%; đoạn ngầm nhà ga Nhà hát TP đến ga Ba Son đạt 80%; đoạn trên cao và depot đạt 82%; đầu máy, toa xe, đường ray, bảo dưỡng đạt 53%.

“Đại diện cho tập thể Ban quản lý đường sắt đô thị, liên danh tư vấn NJPT và các liên danh nhà thầu, chúng tôi cam kết sẽ tổ chức thi công khoa học, phối hợp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 85% khối lượng của dự án trong năm 2020, đảm bảo an toàn - chất lượng và phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra” - ông Cường nhấn mạnh.

Đại diện cho kỹ sư, công nhân của tư vấn và nhà thầu đang xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 cho biết tất cả nhà thầu đều ý thức rõ giá trị và tầm quan trọng của dự án tuyến metro số 1. Vị đại diện này cũng cam kết tại gói thầu 1A sẽ cùng với hơn 15 đơn vị thầu phụ và 450 công nhân thúc đẩy triển khai, hoàn thành trong năm 2020 bao gồm khu vực nhà ga Bến Thành và hầm đào hở trên đường Lê Lợi.

Còn tại khu vực phía trước các công trình mang tính lịch sử là chợ Bến Thành và Nhà hát TP, đơn vị sẽ thi công cả ngày lẫn đêm để có thể đem đến cho người dân TP những cơ sở hạ tầng, hệ thống và công nghệ có chất lượng tốt nhất. “Chúng tôi rất mong tất cả các bên có thể nhìn thấy hoạt động quyết liệt của các nhà thầu và hết sức hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực chạy đua với thời gian. Chúng tôi xin tuyên bố và cam kết hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch thi công năm 2020 đảm bảo chất lượng, an toàn” - vị đại diện nhấn mạnh.