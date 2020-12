Người điều khiển xe máy dưới 50 cc phải có bằng lái

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045”.

Chiến lược đưa ra nhiều nhóm giải pháp, đáng chú ý Chính phủ thống nhất người điều khiển xe máy dưới 50 cc (có dung tích xy lanh dưới 50 cm³) hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW sẽ được đào tạo, cấp giấy phép lái xe (GPLX).



Luật Giao thông đường bộ hiện hành không bắt buộc sát hạch cấp bằng lái với hạng xe máy dưới 50 cc và xe máy điện.

Cụ thể, nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện đưa ra điều chỉnh phân hạng GPLX cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tại Việt Nam. Theo đó, đào tạo, cấp GPLX cho người điều khiển xe máy dưới 50 cc hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW.

Đồng thời, tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; hài hòa hóa quy trình, phương pháp và nội dung đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tương đương với các nước phát triển trên thế giới.

Hiện nay Luật Giao thông đường bộ không bắt buộc sát hạch cấp bằng lái với hạng xe máy dưới 50 cc và xe máy điện. Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Bộ GTVT xây dựng mới đây đã bổ sung loại giấy phép lái xe A0 dành cho xe máy dung tích dưới 50 cc và xe điện dưới 4 kW.

Chiến lược này đưa ra mục tiêu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ, nhằm tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường; thể chế quản lý về an toàn giao thông phù hợp, hiệu lực và hiệu quả.