Sắp khởi công cầu sắt An Phú Đông

Sở GTVT TP.HCM vừa thông qua phương án bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy để thi công cầu sắt An Phú Đông, cây cầu nối quận Gò Vấp với quận 12. Theo đó, thời gian thi công là 180 ngày.



Cầu chưa xây, giá đất đã tăng

Khi nghe thông tin TP sắp triển khai xây cầu sắt An Phú Đông, cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật, nhiều người dân nơi đây đã tỏ ra hoài nghi. Bởi theo nhiều người dân từ khi chủ trương xây cầu sắt An Phú Đông được TP phê duyệt từ năm 2018, người dân nơi đây đã vô cùng vui mừng vì sau bao nhiêu năm đi làm, đi học phải “qua sông lụy đò”, thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai.

Anh Nguyễn Xuân Nhật, một người dân quận 12, chia sẻ: “Tôi nghe thông tin sắp xây cầu nhưng mấy năm nay vẫn chưa thấy cầu đâu. Trong khi đó, giá đất khu vực hai đầu cầu thì cứ tăng chóng mặt. Tôi chỉ mong sao TP sớm triển khai để người dân di chuyển được thuận tiện hơn, vừa đỡ mất thời gian, tránh khỏi cảnh kẹt xe và các nguy cơ về tai nạn trên sông”.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Trực, người dân nơi đây, cho biết phường An Phú Đông cách trung tâm TP chỉ 8 km nhưng nơi đây như một ốc đảo. “Nhiều năm nay, việc kinh doanh buôn bán càng trở nên khó khăn. Nơi đây giống như một vùng quê hoang sơ, hẻo lánh. Người dân đã nhiều lần vui mừng vì nghe tin sắp được làm cầu bắc qua sông thay cho bến phà cũ nhưng cứ lần này đến lần khác, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu” - anh Trực nói.

Phường An Phú Đông (quận 12) chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4 km, gần giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị và cũng dễ dàng di chuyển đến các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ. Tuy nhiên, để đến quận Gò Vấp, di chuyển vào trung tâm TP, người dân phải di chuyển bằng phà qua sông Vàm Thuật hoặc đi vòng theo hướng quốc lộ 1A với quãng đường dài thêm hàng chục kilomet. Vào giờ cao điểm, bến phà còn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ và phà cũng bị cản trở bởi thủy triều lên xuống.



Nhiều năm qua, người dân vẫn phải qua lại giữa quận 12 và quận Gò Vấp bằng phà An Phú Đông. Ảnh: THU TRINH

Hoàn thành trong năm 2020

Trao đổi với PV, ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP, cho biết đầu năm 2020 sẽ tiến hành xây dựng cầu sắt An Phú Đông, dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành trong năm 2020. Đây là cây cầu hứa hẹn nối hai quận, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Cây cầu có tổng mức đầu tư là 79,5 tỉ đồng.

Còn theo ông Phạm Quốc Chương, Trưởng ban Điều hành dự án đường bộ 3, thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, cầu sắt An Phú Đông sẽ được xây dựng tại vị trí bến phà hiện hữu. Bến phà cũ sẽ được dịch chuyển sang bên cạnh cầu để tiếp tục phục vụ người dân có nhu cầu đi lại bằng phà. Cầu sắt mới sẽ thay bến phà cũ, tạo thuận tiện, an toàn cho người dân đi lại qua sông Vàm Thuật, rút ngắn khoảng cách.

Theo Sở GTVT, sở đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Đồng thời phải có giải pháp phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ trong suốt thời gian thi công. Ngoài ra, chủ đầu tư phải có những biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toàn công trình và công trình lân cận trong quá trình thiết kế, thi công và khai thác.