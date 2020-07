TP.HCM đề nghị nạo vét đoạn cạn kênh Tẻ

Tuyến hành lang đường thủy số 2 quan trọng Kênh Tẻ thuộc tuyến hành lang đường thủy số 2, đóng vai trò quan trọng trong việc vận tải hàng hóa, hành khách, kết nối giao thông bằng đường thủy từ TP.HCM đi qua kênh Tẻ, kênh Đôi nối với sông Chợ Đệm - Bến Lức ra sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây,…. Ngoài ra, tuyến này còn góp phần vận tải đi qua Đồng Tháp Mười đến các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang…) và ngược lại. Tuyến hành lang đường thủy số 2 giúp giảm thiểu tắc nghẽn trên các tuyến đường bộ, đường thủy then chốt và các chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn tăng năng lực vận tải hàng hóa từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.