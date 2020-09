TP.HCM dời cảng Trường Thọ vào năm 2022

Di dời cảng Trường Thọ càng sớm càng tốt Theo quy hoạch, Trường Thọ là trung tâm của TP Thủ Đức, do đó việc tồn tại một cảng hàng hóa lớn như vậy là không hợp lý. Đơn cử như việc xe container vận chuyển hàng hóa đã làm hàng loạt tuyến đường xung quanh bị tê liệt, kẹt xe triền miên. TP cần tính toán di dời cảng Trường Thọ càng sớm càng tốt, đặc biệt phải đưa ra ngoại ô để đảm bảo trật tự giao thông. TP có thể di dời cảng hàng hóa và giữ nguyên cảng hành khách để mang lại vẻ nhộn nhịp, tham quan và phát triển du lịch như bến Bạch Đằng hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều này thì cần có quy hoạch cụ thể cho khu vực Trường Thọ nói riêng và TP phía đông nói chung. Có thể thấy hiện nay việc di dời cảng Trường Thọ là rất chậm, còn cảng ICD Long Bình hiện nay vẫn chưa thể triển khai được. Nguyên nhân có thể do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc quá trình giải ngân vốn. Tuy nhiên, các đơn vị cần nêu rõ khó khăn, đưa ra kiến nghị để sớm quy hoạch ổn định TP phía đông. Việc di dời cảng Trường Thọ chậm như hiện nay gây tổn hại cho xã hội, cụ thể là cơ sở hạ tầng bị tác động và hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng do quá tải, kẹt xe. Do đó, TP cần dồn lực để sớm di dời được cảng này. TS VÕ KIM CƯƠNG, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM