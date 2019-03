TP.HCM: Hối thúc trạm BOT lắp thu phí không dừng

Ngày 11-3, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết, Phó giám đốc điều hành Sở, ông Trần Quang Lâm vừa có văn bản yêu cầu các trạm thu phí BOT trên địa bàn (An Sương - An Lạc, cầu Phú Mỹ, Xa lộ Hà Nội) phải nâng cấp ngay hệ thống thu phí không dừng và kết nối đường truyền theo dõi lượng xe qua trạm về Sở, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn...



Theo Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - IDI, đến nay tại trạm thu phí chính An Sương - An Lạc thuộc quốc lộ 1 đã có 8/12 làn lắp đặt hệ thống thu phí không dừng hỗn hợp. Tại 13 trạm thu phụ cũng đã lắp xong hệ thống thu phí không dừng hỗn hợp. Tại các làn này vừa thực hiện thu phí tự động không dừng vừa dừng xe để thu phí theo vé lượt, vé tháng... Do cách thu hỗn hợp nên các xe chưa dán thẻ thu phí không dừng vẫn qua được trạm sau khi trả phí theo lượt, không phải lùi xe lại đi vào làn không có thu phí không dừng...



Tại trạm chính An Sương - An Lạc có trung tâm điều khiển theo dõi toàn bộ hoạt động ở tất cả cửa thu phí chính, phụ, đếm lưu lượng xe, phân loại xe, thống kê công khai tổng số tiền thu qua trạm từng giờ và 24 giờ/7 ngày. Theo kế hoạch, đến trước ngày 31-3 tới, đường truyền dữ liệu từ trạm An Sương - An Lạc sẽ được kết nối, chia sẻ về Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn để phục vụ cho công tác giám sát, theo dõi và quản lý số tiền phí thu được của Sở GTVT, Sở Tài Chính, Sở Thông tin - Truyền thông...



Tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, đến nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu phí không dừng đã hoàn thiện, đi vào hoạt động và đã sẵn sàng kết nối với hầm Thủ Thiêm, Sở GTVT trong những ngày tới.



Tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, dù chưa có quyết định cho thu phí trở lại nhưng Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (CII- chủ đầu tư) đã cho lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc thu phí tự đồng không dừng trong thời gian tới. Dịp này, Sở GTVT sẽ tiến hành rà soát các thủ tục pháp lý, quy định lên quan để triển khai thu phí tự động không dừng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Nhằm kiểm soát tiền thu phí qua các trạm BOT trên địa bàn, Sở GTVT TP cũng giao Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hoạt động của các trạm thu phí trên.

Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, sau khi đường truyền giám sát việc thu phí từ các trạm BOT được kết nối, truyền về hầm sẽ được nâng cấp lên để phục vụ cho việc điều hòa, chống ùn tắc giao thông ở từng khu vực và trên diện rộng cả TP. "Đây sẽ là một phần trong việc xây dựng hệ thống điều khiển giao thông thông minh của TP" - ông Triết nói.