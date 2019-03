TP.HCM phát sinh thêm 3 điểm đen tai nạn giao thông

16 điểm đen tai nạn giao thông khác Khu vực chân cầu Phú Mỹ, phía quận 2; nút giao thông Mỹ Thủy; chân cầu Kênh Tẻ, phía quận 4; giao lộ Đỗ Xuân Hợp - đường số 1, phường Phước Bình, quận 9; đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến trụ điện T173C, phường Phú Hữu, quận 9. Khu vực vòng xoay An Sương; quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Trần Đại Nghĩa, phường An Lạc, quận Bình Tân; đường Ba Tháng Hai, đoạn từ số nhà 15 đến số nhà 25, phường 11, quận 10; đoạn giao quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh; giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu, quận Bình Tân và nút giao bốn nhánh cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5; đường Hoàng Sa, đoạn từ số nhà 276 đến số nhà 279, phường Tân Định, quận 1. 10 tháng đầu năm 2018, trên toàn tuyến Nguyễn Văn Linh xảy ra 28 vụ TNGT (cao nhất TP), làm chết 24 người và bị thương ba người; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 13 vụ (86,67%), tăng 10 người chết (71,43%). Riêng đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh chiếm 18,9% số vụ, 16,8% số người chết và 22,22% người bị thương so với cả huyện. Trong hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và phát động thực hiện năm an toàn giao thông 2019 trên địa bàn TP, Ban An toàn giao thông TP cũng kiến nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo chuyển giao toàn bộ công tác duy tu, bảo dưỡng dọc tuyến Nguyễn Văn Linh cho Sở GTVT để thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với công tác này.