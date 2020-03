Cần thiết phải có luật bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB Về đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, cơ bản Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý về sự cần thiết phải xây dựng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng cần cân nhắc phạm vi và mức độ điều chỉnh của dự án luật này đối với các vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB. Qua đó bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội dung điều chỉnh của dự án Luật GTĐB (sửa đổi) cũng như của hệ thống pháp luật nói chung, tránh chồng chéo, trùng lặp. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện luật. Trong đó làm rõ hơn sự cần thiết của luật, các đề xuất chính sách, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện... Sau đó, bộ công an trình Chính phủ xem xét, quyết định vào cuối năm 2020 để đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.