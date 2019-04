Ùn ứ dòng người đi nghỉ lễ

Chiều tối 26-4, sau khi kết thúc ngày làm việc, hàng chục ngàn người bắt đầu đổ về sân bay, các bến xe tại TP.HCM để đi nghỉ dịp lễ dài ngày. Điều đó khiến giao thông nhiều khu vực kẹt cứng.



Chầu chực mua vé

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đổ về tăng mạnh khiến khu vực mua vé trở nên quá tải. Từ ngã tư Hàng Xanh theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đổ về Bến xe Miền Đông, dòng người, xe phải nhích từng chút một.

Các tuyến đường lân cận như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu, quốc lộ 13… dòng xe kéo dài nhiều kilomet. Hàng chục ngàn ô tô, xe máy phải “đứng hình” gần cả tiếng mới có thể thoát ra khỏi đoạn đường này.

Lực lượng CSGT tại khu vực ngã năm Đài liệt sĩ phải rất vất vả để điều khiển các phương tiện giao thông. Càng về cuối buổi chiều, các phương tiện đổ về càng đông, có những lúc dòng người, xe gần như tê liệt.

Trong khi đó, trước cổng Bến xe Miền Đông, những người đi nghỉ lễ tiếp tục tràn về để mua vé, lực lượng bảo vệ phải làm việc hết công suất để đảm bảo cho các phương tiện ra vào.

Tại các quầy vé, dòng người xếp hàng mua vé khá dài, mặc dù đã có nhiều hành khách chủ động đăng ký mua vé online. Những người đến sau đành ngồi chờ đến lượt mình với tâm trạng hồi hộp vì không biết có mua vé được không.

Chị Nguyễn Thanh Đào, quê Gia Lai, chia sẻ: “Lần nào nghỉ lễ về quê cũng đều bị kẹt xe nên năm nay tôi quyết về sớm một ngày. Hy vọng tôi sẽ được về nhà sớm để thoát khỏi cảnh chen lấn như mọi năm”.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết lượng khách di chuyển trong dịp lễ này chủ yếu là các tuyến có cự ly trung bình ngắn và các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên các tuyến từ Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên trở vào, khu vực miền Tây và nhất là tuyến đi đến các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... Trong đó, dự báo hành khách tăng từ chiều 26-4 ước tính đạt hơn 25.000 lượt khách và cao điểm sẽ là ngày 28-4 với hơn 47.000 lượt khách/ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Bến xe Miền Đông đã chuẩn bị đủ xe tăng cường và phương án phục vụ nếu lượng khách tăng đột biến. Bên cạnh đó, bến xe phối hợp với thanh tra giao thông xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và đón trả khách không đúng theo quy định.



Chiều 26-4, dòng người, xe đổ về bến xe miền đông ngày càng đông đúc. Trong ảnh : Cảnh ùn tắc tại chân cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh chiều 26-4. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tăng cường an ninh tại bến xe

Tình trạng ùn ứ tương tự cũng xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đường Trường Sơn vào sân bay, hàng trăm ô tô nối dài không thể di chuyển.

Quanh khu vực Bến xe Miền Tây, PV ghi nhận cũng xảy ra ùn tắc nhưng không kéo dài lâu. Lượng hành khách kéo về tăng hơn ngày thường. Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây, cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 lượng khách di chuyển sẽ tăng cao, dự kiến tăng 2%-4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khoảng 30.000 lượt khách rời bến trong ngày 26-4 và cao điểm sẽ đạt 62.000-65.000 lượt khách rời bến trong ngày 27-4. Để đảm bảo an ninh trật tự, bến xe đã đề nghị Thanh tra Sở GTVT hỗ trợ xử lý và giải tỏa tình trạng kẹt xe, an ninh trật tự khu vực bến xe. Đồng thời, Bến xe Miền Tây cũng chủ động xây dựng lộ trình các tuyến cho tài xế dễ thoát ra khỏi các tuyến đường cao điểm thường bị ùn tắc.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, bến xe đã yêu cầu các hãng xe kê khai giá vé bán ra và báo cáo lượng xe tăng cường. Theo đó, giá vé tăng trong dịp lễ không được vượt quá 40% theo quy định. Đến nay, Bến xe Miền Tây đã nhận được 58/142 đơn vị vận tải đăng ký tăng giá vé với tỉ lệ dưới 40% so với giá vé ngày thường (tăng từ ngày 26 đến 28-4). Bên cạnh đó, bến xe cũng nhận được 18 đơn vị gửi danh sách xe tăng cường với tổng số 183 xe (tương ứng 4.370 ghế) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện lượng vé bán trước là 22.000 vé, số vé còn lại bán qua mạng của các đơn vị có thương hiệu là 58.000 vé, khả năng cung ứng của bến xe còn lại là 120.000 lượt.