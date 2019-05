Xe cộ nối đuôi nhau trở lại TP.HCM

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây “thất thủ” dịp lễ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho hay hầu như ngày nào trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng có sự cố xảy ra trong dịp lễ này. Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, người dân đổ xô đi chơi về các vùng biển như Vũng Tàu, Phan Thiết… tăng cao khiến cao tốc này như oằn mình để gánh khối lượng phương tiện khổng lồ. Không chỉ nút giao An Phú hướng đi Long Thành, mà hướng từ Long Thành về TP cũng như cửa ngõ Sài Gòn, xa lộ Hà Nội, bến phà Cát Lái… cũng đã bị “thất thủ” trước lượng phương tiện dồn về tăng cao đột biến. “Những ngày vừa qua xảy ra một số vụ phương tiện bị chết máy, hư hỏng… khi đang lưu thông trên cầu Long Thành. Điểm đáng chú ý là thời điểm các phương tiện gặp sự cố thường đúng vào lúc có lượng lớn phương tiện lưu thông trên tuyến, các phương tiện phải di chuyển chậm khiến cho tình hình giao thông trở nên nóng hơn” - VEC E cho hay Điển hình, sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ (27-4), lúc 7 giờ 40 trên cầu Long Thành (hướng TP.HCM - Long Thành) đã xảy ra sự cố hai xe va chạm dẫn đến lượng phương tiện kéo dài trên cầu cạn. Đến 13 giờ cùng ngày, khi lượng phương tiện lưu thông ở cả hai chiều đều đông thì tiếp tục một ô tô bốn chỗ bị chết máy trên cầu Long Thành gây ùn tắc cục bộ. Tiếp đến, khoảng 8 giờ ngày 29-4, một xe container và xe 16 chỗ cũng “rủ nhau đứng lì” trên cây cầu này. Đến 17 giờ cùng ngày, một xe cứu thương khi đi qua đây cũng không thể nổ máy… Lúc 16 giờ ngày 30-4, trên cầu tiếp tục xảy ra vụ phương tiện hư hỏng khi đang lưu thông qua đây. P.CƯỜNG Theo ghi nhận khu vực miền Tây, tại QL1A đoạn từ cầu Bến Lức (Long An), lượng phương tiện đặc biệt là xe máy xếp hàng dài và nhích từng chút một để di chuyển về TP.HCM. Thời điểm này khu vực có mưa khiến giao thông trở nên khó khăn hơn. Có những người quá ngao ngán cảnh kẹt xe nhiều giờ đã tấp vào lề ngồi chờ cho bớt kẹt xe mới đi tiếp. Chị HA (người dân từ Long An lên TP.HCM) chia sẻ: “Do nhà gần nên dịp lễ này mình đi xe máy về nhà. Do lúc sáng trời nắng nóng nên mình để chiều chiều mới lên TP. Nào ngờ kẹt xe khủng khiếp quá. Mình ngồi chờ chừng nào thông thoáng mới đi tiếp”. N.THI