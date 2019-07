Xe đạp thể thao lao bạt mạng vào làn ô tô

Tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM) với chiều dài 12 km, rộng 10-12 làn xe rất thông thoáng, thuận tiện cho xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo an toàn cho những phương tiện đi không đúng làn đường của mình.



Thời gian gần đây, chúng tôi ghi nhận hầu như ngày nào vào sáng sớm trên tuyến đường này cũng diễn ra một hiện tượng đáng lo ngại. Đó là có rất nhiều người đi xe đạp thể thao thản nhiên lấn làn ô tô, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xe đạp vun vút trong đường ô tô

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, cứ khoảng 5 đến 6 giờ sáng hằng ngày trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, hàng loạt xe đạp thể thao vô tư di chuyển vào làn đường dành cho ô tô.

Từ tờ mờ sáng, các xe riêng lẻ bắt đầu xuất phát từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Đi thêm một đoạn là những đoàn xe tầm vài chục chiếc phóng vù vù trên đường, một số người còn điều khiển xe dàn hàng 3-4 chiếc, thậm chí là vượt đèn đỏ, bất ngờ quay đầu tại các giao lộ. Đến 6 giờ, đoàn xe này bắt đầu quay ngược về từ đường Kha Vạn Cân trở vào trung tâm TP, tình trạng lấn làn vẫn xảy ra.

Đa số người điều khiển xe đạp thuộc độ tuổi trung niên, các cán bộ, viên chức hưu trí. Trên người họ trang bị đầy đủ đồ nghề, đồng phục, dụng cụ bảo vệ thân thể, đèn chớp tín hiệu rất chuyên nghiệp. Điều đáng lo là các xe này không chạy đúng làn đường nên đã xảy ra không ít vụ va chạm, tai nạn giữa xe đạp và ô tô, dẫn đến hậu quả nặng nề cho người đi xe đạp.

Anh Phan Đăng Lâm, một tài xế xe tải thường đi tuyến đường này, kể lại những nhóm người đi xe đạp đôi lúc còn vượt cả đầu xe anh. “Tôi sẽ cho xe né họ thôi chứ đông như vậy sao mà chạy được. Họ chạy len này thì mình chạy len khác, các ô tô đều phải chạy chậm lại để nhường đường, đôi khi rất bực bội” - anh Lâm nói.



Hai chiếc xe đạp đi vào làn đường ô tô ngay trước “mũi” nhiều xe tải. Ảnh: T.TRINH

Anh Võ Thế Chương (ngụ quận 9) chia sẻ: “Dù tôi luôn tuân thủ đúng luật giao thông, lái xe cẩn thận nhưng vẫn cứ nơm nớp khi phải lưu thông cùng những phương tiện này. Họ chạy nhanh và không có trật tự cho lắm”.

Người đi xe đạp thể thao với nhiều mục đích, trong đó chủ yếu là tập thể dục để giữ sức khỏe. Thế nhưng với kiểu chạy xe bất chấp luật lệ, chen lấn với cả ô tô sẽ gây nguy hiểm cho chính họ, nhẹ thì thương tật, nặng có thể mất mạng. Chị Hồ Thị Trinh, ngụ tại quận Thủ Đức, lo lắng: “Tập thể thao là tốt nhưng quan trọng hơn hết là đảm bảo an toàn về tính mạng. Tôi nghĩ CSGT cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc”.

Vừa tuyên truyền vừa xử lý

Nói về vấn đề này, Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, nhìn nhận thời gian qua CSGT phát hiện ở một số khu vực như đại lộ Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng,... có tình trạng người dân đi xe đạp thể thao để tập thể dục trên làn đường ô tô.

Thời gian đầu khi phát hiện, CSGT đã đợi khi người dân kết thúc việc tập luyện mới đến tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành luật giao thông. Thậm chí cho người vi phạm ký cam kết không tái phạm. “Một thời gian dài, chúng tôi thấy họ không còn vi phạm nữa” - Thượng tá Phong nhìn nhận.

Theo Thượng tá Phong, dù chỉ là xe đạp nhưng mọi hành vi vi phạm gây ảnh hưởng, mất an toàn giao thông đều được kiên quyết xử lý. Do vậy, CSGT sẽ kết hợp việc tuyên truyền cùng với xử phạt. Qua xử lý, CSGT nhìn nhận những người chạy xe đạp này đa số đều có ý thức tốt nhưng do chủ quan, nghĩ lưu thông vào sáng sớm, đường còn vắng vẻ sẽ không có vấn đề gì.

“Chúng tôi ủng hộ việc người dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe nhưng cần tuân thủ luật giao thông. Làm đúng luật cũng là để bảo vệ bản thân, không để xảy ra thương vong vì tai nạn giao thông. Tập thể dục để có sức khỏe nhưng lại gây tai nạn thì tổn hại còn nhiều hơn nữa” - Thượng tá Phong nhắc nhở.

Ông cho biết trong quá trình xử lý, người dân nào từng ký cam kết nhưng vẫn tái phạm hoặc vi phạm mà không mang đầy đủ giấy tờ tùy thân vẫn sẽ bị xử lý theo quy định.