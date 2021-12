Bố trí 600 suất tái định cư cho dự án Ban QLDA cho biết dự án có nhu cầu tái định cư khoảng 600 suất, bao gồm cả hộ chính và hộ phụ. Dự kiến sẽ có hơn 60 suất tái định cư được bố trí tại khu tái định cư trên tuyến đường với diện tích 6.000 m2. Khu tái định cư tại chỗ này sẽ ưu tiên cho các hộ có đất bị thu hồi ở mặt đường Lê Lợi, An Đà cùng các tuyến ngõ to và các hộ bị thu hồi diện tích lớn. Số hộ dân tái định cư còn lại được bố trí tại các khu tái định cư phường Đằng Giang, phường Đông Khê và hai khu ở quận Hải An.