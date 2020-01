Khách đi máy bay dịp tết nên lưu ý điều này

Sáng 16-1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đưa ra khuyến cáo cho hành khách đi máy bay để không bị nhỡ, chậm chuyến dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, dịp tết này, hành khách nên đến sân bay trước 3 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế và 2 tiếng đối với các chuyến bay quốc nội để chủ động làm thủ tục.



Hành khách đi máy bay cần chủ động check in online trước khi đến sân bay để tránh ùn tắc. Ảnh: N.LONG



“Khuyến khích những hành khách không có hành lý ký gửi làm thủ tục check in online, hoặc tự check in tại hệ thống kiốt check in tự động đặt ở các khu vực công cộng của nhà ga để tránh ùn tắc khu vực quầy thủ tục…” - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý.

Đối với hành khách bay quốc tế (tại nhà ga T2), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sẽ hạn chế người nhà đưa tiễn vào các khung giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc ở nhà ga. Cụ thể, từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày.

Hành khách sau khi hoàn thành thủ tục check in, khẩn trương di chuyển và xếp hàng để nhanh chóng thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, an ninh soi chiếu. Đồng thời, di chuyển vào khu vực cách ly chờ ra cửa khởi hành để tránh ùn tắc ở khu vực check in hay khu vực soi chiếu an ninh…

Đối với hành khách đến Nội Bài, đơn vị này đề nghị khách chú ý theo hệ thống biển hiệu, các tờ rơi chỉ dẫn phương tiện vận chuyển công cộng đặt tại hệ thống cây thông tin để lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp.

“Khách sử dụng hệ thống phương tiện nhượng quyền hoạt động tại cảng như taxi, minibus, bus để tránh rơi vào bẫy mời chào của các đối tượng taxi dù, cò mồi hoạt động trà trộn tại các khu vực công cộng của nhà ga…” - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo.

Dịp tết, sân bay Nội Bài đón 115.000 lượt khách/ngày Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết dịp cao điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sản lượng cất/hạ cánh ngày cao nhất đạt khoảng 715 lượt chuyến/ngày (ngày thường trung bình 550 lượt chuyến), tăng 16% so với cao điểm tết năm 2019. Trong khi đó, sản lượng hành khách dịp tết đạt khoảng 115.000 lượt khách/ngày (ngày thường trung bình 80.000 lượt khách/ngày), tăng 13% so với tết Nguyên đán 2019. Sân bay Nội Bài cũng lưu ý hành khách phản ánh về chất lượng dịch vụ (nếu có) vào số hotline: 0389166566; email: csc-secretariat@googlegroups.com. Sau đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết mọi ý kiến của hành khách trong thời gian sớm nhất.