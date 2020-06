Khách tăng cao, sân bay Nội Bài lưu ý khách có mặt sớm

Vẫn còn hiện tượng “cò mồi” hành khách ở sân bay Sân bay Nội Bài cho biết hiện một số người vẫn thực hiện hành vi “cò mồi” hành khách đi xe ô tô từ sân bay về nội đô. Lực lượng chức năng Sân bay Nội Bài nhiều lần nhắc nhở, tuy nhiên những người này đã chống đối quyết liệt, thậm chí hành hung lực lượng chức năng. Cụ thể, ngày 22-6, nhân viên Đội an ninh kiểm soát sân đỗ ô tô Vũ Thanh Hoàng phát hiện xe ô tô BKS: 30F – 75… đỗ quá thời gian quy định (5 phút). Anh Hoàng đã nhắc nhở và yêu cầu lái xe cho xe di chuyển, nhưng lái xe không chấp hành, ngược lại còn chửi bới. Sau đó, lái xe này còn đẩy và đấm thẳng vào mặt anh Hoàng, rồi lấy xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh. Nhận được thông báo, Công an Sân bay Nội Bài kịp thời ngăn chặn, áp giải lái xe này về đồn.