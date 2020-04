Metro 1: Tầng B1 ga Nhà hát TP đã hoàn thiện cơ bản

MAUR cho hay dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có chiều dài 19,7 km gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Tổng cộng 14 nhà ga bao gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 8- 2012 với bốn gói thầu chính. Đến nay dự án đạt tổng khối lượng đạt gần 72%

Theo MAUR, ga Nhà hát TP cùng với Ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b thuộc tuyến metro số 1, được thiết kế ngầm dài 190 m, rộng 26 m, gồm 4 tầng.

Tầng 1 gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách (sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, …), phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách.



Toàn cảnh tầng B1, ga Nhà hát TP . Ảnh: MAUR.



Nhiều hạng mục được hoàn thiện. Ảnh: MAUR.



Cầu thang lên xuống các tầng đang được hoàn thiện. Ảnh: MAUR.



Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên người dân chưa thể thăm quan ga này. Ảnh: MAUR.

Tầng 2 là sân ga - nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Tầng 3 là tầng trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát thảm họa, khu vực nghỉ ngơi, các phòng thiết bị điện, máy điều hòa không khí, hệ thống thông gió, phòng cơ điện (hệ thống bơm nước thải) và các ống thông gió của nhà ga.



Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện. Ảnh: MAUR.





Tầng 4 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Ngày 24-4, MAUR cùng đơn vị thi công đã thực hiện tháo dỡ toàn bộ rào chắn đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ. Mặt bằng phía trước Nhà hát TP đã được tái lập hoàn toàn, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực này.

Đồng thời, MAUR cho biết đến nay các đơn vị thi đã hoàn thiện cơ bản công tác thi công tầng B1 ga Nhà Hát TP sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch báo cáo UBND TP và sớm hơn 96 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu là 30-7-2020. Đây là nỗ lực rất lớn của MAUR và nhà thầu thi công dự án tuyến metro số 1 trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

MAUR cho hay sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo của dự án như: lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu ... trên toàn tuyến. Đồng thời lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện tại các nhà ga, đảm bảo hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm 2020, vận hành khai thác cuối năm 2021.