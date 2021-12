Hiện tất cả đoàn khách quốc tế, đặc biệt là khách tàu biển tiếp tục dời lịch tour đến Việt Nam sang tháng 3 hoặc tháng 5-2022. Do đó, việc cấp thiết mở đường bay thương mại và du lịch quốc tế sẽ là cứu cánh cho du lịch Việt Nam phục hồi. Bà ĐOÀN THỊ THANH TRÀ, Giám đốc tiếp thị truyền thông, Công ty Lữ hành Saigontourist Mở cửa là tất yếu nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, đánh giá ngành hàng không là phân ngành rất quan trọng trong giao thông, là hạt nhân vực dậy ngành du lịch. Nếu Việt Nam thí điểm mở cửa đường bay thương mại quốc tế chậm hơn nữa thì không chỉ mất đi cơ hội thu hút khách mà còn mất cơ hội mở ra cho các ngành kinh tế khác. Thực tiễn cho thấy dù tăng chi phí nhưng có nhiều du khách phải đi đường vòng từ Mỹ bay đến Campuchia mới về Việt Nam. Qua đó cho thấy việc mở cửa là tất yếu nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng thời, việc nối lại các chuyến bay là việc mở cửa thực sự bầu trời, kết nối các phương thức giao thông, thúc đẩy các chuỗi giá trị ngành du lịch sống lại sau thời gian dài lâm bệnh nặng vì đại dịch. Song song đó là kết nối không gian và chuỗi logistics cũng như cung ứng hàng hóa bị tắc nghẽn thời gian dài.