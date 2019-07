Áp thấp mạnh thành bão, Bộ GTVT ra công điện khẩn

Ngày 3-7, Bộ GTVT có công điện gửi đến các đơn vị trực thuộc, Sở GTVT các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ từ Quảng Ngãi trở ra, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam… về ứng phó cơn bão số 2.

Theo đó, để ứng phó với cơn bão số 2, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các bảng tin dự báo, cảnh báo của cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời để chủ động trong công tác phòng tránh.



Hiện nay ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, các cơ quan, đơn vị trong ngành chuẩn bị dầm cầu Bailay, phao PMP, xe máy, nhân lực sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở đất đá gây tắc đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu.



Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải nắm chắc số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch. Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu, trú tránh đảm bảo an toàn, những nơi neo đậu không an toàn kiên quyết yêu cầu thuyền trưởng, chủ phương tiện di chuyển đến nơi an toàn.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo các Chi Cục và các Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện vận tải thủy vào khu neo đậu an toàn trong luồng lạch, vùng thủy nội địa.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Đài thông tin Duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để các phương tiện đang hoạt động trên biển biết và chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Đối với Sở GTVT các tỉnh, Bộ GTVT yêu cầu không cho phép chủ đò, chủ thuyền chở người và phương tiện giao thông khi có lũ lớn, sóng to gió lớn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị và lực lượng ứng cứu để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130 km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và còn có khả năng mạnh lên.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.