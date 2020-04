Cảnh báo nguy cơ mưa lũ lớn sau đợt khô hạn kéo dài

Ngày 16-4, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ) ban hành Chỉ thị Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.



Từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường gây thiệt hại lớn tại nhiều khu vực trong cả nước.

Hạn hán xảy ra ở cả 3 miền, xâm nhập mặn vượt mức lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long. Mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá xảy ra liên tiếp tại miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Tây nguyên... Đây là hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu sự bất thường, cực đoan của thiên tai.



Mưa đá, mưa lớn gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng tại Sơn La trong tháng 4-2020. Ảnh: TCPCTT



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp với khoảng 11-13 cơn bão trên biển Đông. Trong số đó có 5-6 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền cùng với hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… Sau các đợt khô hạn kéo dài, nguy cơ xuất hiện mưa, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra tương tự như các năm 2006, 2010 và 2016 vừa qua.

Từ dự báo đó, BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu cơ quan thường trực BCĐ chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết đánh giá tình hình diễn biến và kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2019, những tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian còn lại trong năm. Thời gian tổ chức phù hợp khi dịch COVID - 19 được kiểm soát.



Trên cơ sở nhận định của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế, cơ quan thường trực BCĐ tổng hợp, phân tích, báo cáo lãnh đạo BCĐ, Chính phủ về các tình huống thiên tai lớn, đặc biệt lớn có thể xảy ra, cũng như các kịch bản ứng phó cụ thể, tránh để xảy ra bị động bất ngờ, gây hậu quả lớn dẫn đến thảm họa; nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến và đánh giá tác động của thiên tai đến các mặt của đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng để tiếp nhận và truyền tải thông tin được kịp thời, chính xác.



Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành và địa phương có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.



- Khẩn trương kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản...



- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy, hải sản hết hạn đăng kiểm; trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo; thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi.



- Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai như: Bão, bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,…