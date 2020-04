Miền Tây sẽ sạt lở dữ dội vào đầu mùa mưa tới

Di dời những ngôi nhà cạnh bờ sông để giảm tải nặng Theo TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu, ĐH Quốc gia TP.HCM, tình hình sạt lở ở ĐBSCL ngày càng trở nên nghiêm trọng vì nhiều lý do. Theo đó, một trong những lý do gây sạt lở là địa chất đồng bằng yếu, nên khi chất tải nặng từ nhà cửa, đường sá sẽ dễ gây sạt lở. Đồng quan điểm với ThS Nguyễn Hữu Thiện, TS Hồ Long Phi cũng cho rằng nhiều dòng sông hiện nay bị khai thác cát bừa bãi làm cho lòng sông ngày càng sâu hơn, sóng từ các tàu bè va đập vào bờ làm cho đất càng lúc càng yếu dần và gây lở đất. Nguyên nhân nữa là do phù sa bị giữ lại ở thượng nguồn, ở các hồ chứa khiến cho các dòng sông “đói” dẫn đến bào mòn dữ dội hơn. Chính vì vậy, biện pháp làm được và nên làm ngay là ngưng khai thác cát, ngưng nạo vét ở các dòng sông. Đồng thời, kết hợp biện pháp bảo vệ bờ để chống sóng do tàu thuyền va đập, có thể trồng tre, cắm cọc hoặc trồng cây ven bờ. Ngoài ra, cần có kế hoạch di dời những ngôi nhà cạnh bờ sông, những con đường nằm cạnh bờ sông để giảm tải nặng. Nếu có kế hoạch làm đường mới, nên làm sâu vào trong hơn để tránh tải nặng. NGUYỄN CHÂU