Không khí lạnh ảnh hưởng mạnh, từ Quảng Bình đến Huế trời rét 04/02/2025 09:06

Sáng 4-2, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng mạnh đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Diễn biến này tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động trên biển và tại các khu vực ven biển.

Dự báo trong 24 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến các tỉnh Trung Trung Bộ và mở rộng sang Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền có khả năng mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4, có nơi gió giật mạnh cấp 6. Trời sẽ tiếp tục rét, đặc biệt là tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời sẽ tiếp tục rét đặc biệt là tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C. Ảnh: PHI HÙNG

Vùng núi Bắc Bộ có thể hạ nhiệt xuống dưới 6 độ C, gây rét đậm, rét hại. Khu vực Hà Nội dự báo có nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, trời rét. Từ Quảng Bình đến Huế, nhiệt độ dao động từ 15-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa và mưa rào sẽ xuất hiện ở Trung Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao có thể xuất hiện rét hại, ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.

Cùng với đó, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền, nhất là ở các khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và Giữa Biển Đông. Sóng biển có thể đạt từ 3,0-5,0m ở một số khu vực, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải.

Những hiện tượng thời tiết này cũng sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế- xã hội. Mưa dông kèm theo lốc và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông.

Điều kiện rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Trên biển, các tàu thuyền cần đặc biệt chú ý và hạn chế ra khơi trong điều kiện sóng biển mạnh và gió lớn.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, đặc biệt là vùng núi và ven biển, cần chủ động phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe và tài sản. Các cơ quan chức năng cũng cần theo dõi sát sao tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó và hỗ trợ người dân.