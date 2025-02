Mùng 4 Tết, giá xăng dầu đồng loạt giảm 01/02/2025 15:10

Chiều 1-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Giá xăng dầu được điều chỉnh vào thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, thứ Năm tuần này trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (mùng 2 Tết) nên theo quy định của Nghị định 80/2023, giá xăng dầu được điều chỉnh vào hôm nay, 1-2.

Theo đó, trước diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, liên bộ quyết định điều chỉnh giá xăng dầu như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 20.391 đồng/lít (giảm 201 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Xăng RON95-III không cao hơn 21.002 đồng/lít (giảm 140 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel 19.246 đồng/lít (giảm 948 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa 19.439 đồng/lít (giảm 671 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazut 17.502 đồng/kg (giảm 250 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá xăng dầu trong nước. Nguồn: BCT

Nhà điều hành yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu không muộn hơn 15 giờ ngày 1-2.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Đó là dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên, chính sách thuế của Mỹ do Tổng thống Mỹ đưa ra đối với một số quốc gia.

Bên cạnh đó, cuộc họp sắp tới của OPEC+ về kế hoạch tăng nguồn cung, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung là giảm.