Mưa trái mùa ở TP.HCM và Nam Bộ còn diễn ra? 12/02/2025 12:11

(PLO)- Sáng 12-2, những cơn mưa trái mùa tiếp tục duy trì và có xu hướng tăng so với 24 giờ qua trên toàn khu vực Nam Bộ.

Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 12-2 rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc vắt qua 6-8 độ vĩ bắc nối với vùng thấp trên nam Biển Đông, nhiễu động trên cao gây thời tiết xấu cho Nam Bộ.

Vì vậy, Nam Bộ ban ngày trời nhiều mây, nắng xảy ra gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa.

Ngày 12-2, những cơn mưa trái mùa tiếp tục duy trì có xu hướng tăng so với 24 giờ qua ở khu vực Nam Bộ. Ảnh: NV

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo trong ngày 12-2, thời tiết tại Nam Bộ ban ngày giảm mây và nắng gián đoạn, những cơn mưa trái mùa tiếp tục duy trì và có xu hướng tăng so 24h qua. Mưa to có phần giảm hơn trên toàn khu vực, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Trong hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đến ngày 15-2 trở đi mưa giảm và chấm dứt.

Riêng tại TP.HCM, ngày 12-2, hầu hết các khu vực có nắng gián đoạn vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.