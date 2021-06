Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 23-6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có trục qua Bắc bộ bị nén, dịch dần xuống phía Nam và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía Đông, đồng thời hạ trục về phía Nam qua Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình.

Theo đó, thời tiết Nam bộ ngày 23-6, buổi sáng ngoại trừ khu vực ven biển Kiên Giang, Cà Mau có mưa dông, các nơi khác phổ biến có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Từ trưa chiều, mưa dông xuất hiện trở lại, mưa dông tiếp tục xảy ra diện rộng, khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét nguy hiểm với hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực.

Từ ngày 24 đến 29-6, ở Nam bộ rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên. Từ ngày 25 đến 26-6 vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại mở rộng dần về phía Đông Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục về phía Nam qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, từ 26-6 nâng dần trục lên phía Bắc và từ 27 đến 28-6 có xu hướng lấn Tây trở lại, sau hoạt động ổn định. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Theo đó, thời tiết Nam bộ những ngày tới, mây thay đổ, ngày nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Từ ngày 26-6 mưa có xu hướng giảm, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.