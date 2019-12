Quảng Ngãi: Nước biển chuyển màu bất thường

Sớm nhất ngày 10-12 có kết quả Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, thông tin huyện đã báo cáo sự việc đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành liên quan. Đồng thời huyện cũng mời các cơ quan, đơn vị về địa phương lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước biển chuyển màu. “Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên cũng đã vào lấy mẫu, bây giờ phải chờ kết quả” - ông Khiêm nói và cho biết sớm nhất là ngày 10-12 sẽ có kết quả. Trong khi đó, tại một báo cáo mới đây của UBND huyện Bình Sơn (ngày 5-12) có nêu: “Nhận định bằng mắt thường, hiện tượng trên có ba khả năng xảy ra: Do phân hủy của các loài tảo biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ; nước thải của một số ngành đặc trưng như dăm gỗ hoặc do bùn; rác tích tụ từ sông Trà Bồng, do biến động, sóng đánh nổi lên mặt dạt vào bờ (chưa xác định rõ nguyên nhân)”.