Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết, vào lúc 13 giờ trưa nay, 5-7, vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến khoảng 13 giờ trưa mai, 6-7, ATNĐ sẽ ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong những giờ tiếp theo, ATNĐ duy trì ổn định theo hướng tây bắc, tốc độ 15-20km/giờ.



Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Từ đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực nam đồng bằng Bắc bộ nối với vùng áp thấp ở giữa biển Đông, kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m nên nhiều khu vực ở vùng núi Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được ở một số nơi như: Hà Giang 72mm, Bắc Quang (Hà Giang) 158mm, Đồng Văn (Hà Giang) 65mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 89mm,… Mưa gây ngập úng một số khu vực. Đơn cử như ở TP Lào Cai, mưa lớn đã gây ngập úng hơn 80 nhà dân.



Mưa lớn gây ngập úng ở Lào Cai. Ảnh: Facebook

Dự báo từ nay đến ngày 8-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ nay đến khoảng ngày 11-7 khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.