Ngày 9-9, Công an tỉnh Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai đăng ký cấp giấy đi đường bằng mã QR thông qua hình thức trực tuyến cho Công an các địa phương trong tỉnh.

Bạc Liêu cấp giấy qua cổng thông tin trực tuyến

Theo đó, để đăng ký cấp giấy đi đường, người dân sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ: congan.baclieu.gov.vn/wcatbl/giaydiduong.

Sau đó, người dân chọn nơi đăng ký cư trú, nhấn nút chọn mục “CÁ NHÂN” (nếu đăng ký giấy đi đường phục vụ các hoạt động cấp thiết của cá nhân, như: đi làm, mua hàng hóa thiết yếu… hoặc chọn mục “CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG”: (nếu người đăng ký là công nhân, NLĐ thuộc các DN, hộ kinh doanh được phép hoạt động).



Sau nhiều mẫu giấy đi đường, hiện các địa phương tiếp tục thay đổi mẫu. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trong tờ khai người dân phải chụp ảnh 2 mặt CMND hoặc CCCD cùng một số giấy tờ liên quan, như: Phiếu xét nghiệm COVID-19, hiếu tiêm vaccine, danh sách công nhân; Quyết định cho phép DN, cơ sở kinh doanh hoạt động của UBND cấp huyện cấp…

Khi đã hoàn tất các bước thì ấn “ĐỒNG Ý”, nếu việc đăng ký đã thành công màn hình hiện dòng chữ “BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG! KẾT QUẢ SẼ CÓ TRONG 5 GIỜ TỚI. XIN CÁM ƠN”.



Để nhận kết quả, người dân cũng truy cập vào địa chỉ website trên và vào mục “TRẢ KẾT QUẢ” rồi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân. Lúc này hệ thống sẽ xuất hiện mã QR, từ đó, người dân chỉ việc tải về và sử dụng khi đi qua các chốt kiểm soát. Trong trường hợp người dân không có điện thoại thông minh, thì có thể in mã QR ra giấy và xuất trình tại chốt, kèm theo CMND hoặc CCCD.

Cà Mau siết chặt giấy đi đường từ 11-9

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã có văn bản đề xuất các giải pháp đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) và người lao động (NLĐ). Theo đó, CBCC, VC và NLĐ thuộc cấp huyện quản lý thì giao Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm quy định việc cấp phép đi lại.



Còn các trường hợp CBCC, VC và NLĐ cấp xã, cấp huyện phải lên tỉnh liên hệ công tác, hội họp thì phải được sự phân công của Thủ trưởng đơn vị, kèm theo các giấy tờ, như thẻ công chức, viên chức, thư mời,…

Riêng đối với CBCC, VC và NLĐ có địa chỉ thường trú tại các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được phép đi lại theo hai khung giờ, sáng từ 6-8 giờ, chiều từ 17-20 giờ, trưa ăn, nghỉ tại cơ quan.



Từ 11-9, công nhân ở Cà Mau phải sử dụng giấy đi đường có gắn mã QR. Ảnh: camau.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và TP về việc hướng dẫn doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, để tạo điều kiện cho công nhân được đi lại, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu từ nay đến hết ngày 10-9 cho phép công nhân được sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ chưa gắn mã QR, sau thời gian trên, công nhân phải sử dụng giấy đi đường có gắn mã QR.



UBND tỉnh này cũng đã có công văn hướng dẫn 17 danh mục hoạt động của người dân thật sự cần thiết để được cấp giấy đi đường. Đồng thời giao Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP chỉ đạo lực lượng tại các chốt, trạm kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường của công nhân theo đúng quy định.

Ngày 9-9, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cũng đã có công văn đề nghị Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc cấp giấy đi lại cho CBCC VC và NLĐ trên địa bàn TP.