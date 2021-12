Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX), Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng GPLX cấp mới và cấp đổi đều giảm so với năm 2020. Cụ thể, trong năm 2021, tổng số GPLX Sở GTVT TP đã cấp giảm 41% so với năm 2020. Riêng đối với GPLX quốc tế, giảm 80% so với năm 2020.

Về công tác thực hiện Dịch vụ công cấp độ 3 trong cấp đổi hồ sơ GPLX qua mạng tăng 288% so với năm 2020.



Năm 2021, Sở GTVT TP đã thực hiện 2 kỳ sát hạch cấp GPLX ngay sau sát hạch. Ảnh: TN

Đáng chú ý, trong năm 2021, Sở GTVT TP đã phối hợp, tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, cập nhật thông tin 1.220 GPLX vi phạm, giải tỏa 359 GPLX vi phạm lên cơ sở dữ liệu GPLX vi phạm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (ĐBVN).

Bên cạnh đó, phát hiện ngăn chặn các đối tượng sử dụng GPLX giả khi tham gia giao thông. Trong năm 2021, xác minh 2.261 GPLX, phát hiện 448 GPLX không hợp lệ, trong đó 335 GPLX mô tô, 113 GPLX ô tô.



“Sở triển khai thí điểm in và trả GPLX trong ngày cho hai kỳ sát hạch ngay sau khi có kết quả đạt sát hạch đối với người dân có GPLX quá hạn sử dụng phải dự sát hạch lại. Qua đó nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của người dân”- báo cáo của Sở GTVT TP nêu.

Theo đó, trong năm 2022, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn TP, Sở kiến nghị Tổng cục ĐBVN cung cấp phần mềm liên quan đến dịch vụ công mức độ 4 về cấp mới GPLX để khai thực hiện tại TP.HCM.

Đồng thời, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đăng ký sử dụng dịch vụ này, Sở kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Y tế sớm triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Sở TT&TT sớm có ý kiến về hồ sơ thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Đổi GPLX do ngành GTVT cấp” trên Cổng dịch vụ công TP và Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2022.