Nắng nóng bắt đầu giảm ở Nam Bộ, chỉ số UV vẫn ở mức nguy hại

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng xảy ra ở vài nơi trên khu vực các tỉnh Miền Đông. Từ ngày 22-3 đến 25-3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự đoán trong 24 giờ tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, di chuyển ra phía Đông và biến tính. Sau đó thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28oN nối với áp thấp nóng phía Tây xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông.

Từ ngày 19-3, rãnh áp thấp này bị nén về phía Nam và đầy dần do tác động của áp cao lục địa từ phía bắc di chuyển xuống. Khoảng đêm ngày 20-3 áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, từ 23-3 di chuyển ra phía Đông suy yếu và biến tính dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua bắc Trung Bộ lấn Tây, sau hoạt động ổn định rồi suy yếu rút ra. Từ ngày 22-3, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây hạ trục về phía Nam vắt qua Trung Bộ, sau suy yếu rút ra. Những nhiễu động gió Đông xu hướng hình thành tác động đến thời tiết của Nam Bộ.

Do vậy, tình hình nắng nóng ở Nam bộ đã thu hẹp dần. Ngày 17-3, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông khoảng 35 độ C, một vài nơi trên 36 độ C.

Tuy tình hình nắng nóng ở khu vực Nam Bộ giảm nhưng chỉ số UV ngày 18-3 ở TP.HCM và một số tỉnh như Cần Thơ, Cà Mau vẫn ở mức khoảng 8-10, ngưỡng nguy cơ gây hại cao.