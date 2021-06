Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, phụ tải điện toàn quốc ngày 31-5 đã ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay với công suất đỉnh là 41.549 MW, sản lượng điện là 850,3 triệu kWh.

Ở khu vực miền Bắc và TP Hà Nội, mức tiêu thụ điện ngày 31-5 cũng ghi nhận con số cao kỷ lục với công suất đỉnh tương ứng 17.526 MW, 4.530 MW và sản lượng điện trong ngày tương ứng là 360 triệu kWh, 90,3 triệu kWh.



Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện toàn quốc cao kỷ lục. Ảnh: MP

Lý giải nguyên nhân khiến sản lượng điện tiêu thụ cao ở mức kỷ lục, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang diễn ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ. Thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh.



EVN cũng cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm.

"Do nắng nóng gay gắt mấy ngày qua, một số tổ máy nhiệt điện khu vực miền Bắc bị suy giảm công suất, nguyên nhân chủ yếu là do nhiệt độ nước làm mát bị tăng cao... Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường" - EVN cho biết.

Do đó, EVN khuyến cáo, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn nên các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đơn cử như sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, nên đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt. Đồng thời không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện…

Trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay thì các cơ quan y tế cũng khuyến cáo hạn chế dùng điều hòa, thay vào đó cần mở cửa sổ, tăng cường sử dụng quạt để lưu thông không khí.