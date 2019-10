Ngành điện khuyến cáo người dân ứng phó bão số 5

Theo thông tin cập nhật trưa ngày 30-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 5 (Matmo) dự kiến sẽ ảnh hưởng có gió mạnh trên đất liền ở khu vực các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắc Lắk. Ngoài ra còn gây mưa lớn trong ngày 30,31-10 ở nhiều khu vực Tây Nguyên và các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.



EVN cảnh báo về an toàn điện khi có mưa bão.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án để ứng phó với cơn bão số 5 để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế tối thiểu những ảnh hưởng của mưa bão, EVN khuyến cáo người dân khi gặp mưa bão, ngập lụt cần lưu ý không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng công tơ, thùng cầu dao…; Không lên sân thượng, mái nhà nơi có đường dây điện đi qua.

Người dân nên ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập hoặc bị mưa, gió tạt làm ướt sàn. Đồng thời nên tránh xa, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ... và thông báo ngay cho các số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện 24/7 (theo khu vực) để được hỗ trợ xử lý kịp thời.