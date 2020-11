Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam, cho biết nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Công ty kính mời toàn thể giảng viên, giáo viên từ mầm non đến các trường đại học, bao gồm giảng viên người nước ngoài được tham gia trải nghiệm tuyến du lịch vòng quanh TP trên xe buýt mui trần.



Ngày 20-11, giáo viên được đi xe buýt mui trần miễn phí ở TP.HCM.

Toàn bộ các nhà giáo sẽ được miễn phí khi thăm quan tìm hiểu lịch sử Sài Gòn–TP.HCM bằng phương tiện du lịch công cộng hiện đại hai tầng đang được người dân TP yêu thích.

Các thầy cô sẽ được trang bị đầy đủ 12 dịch vụ dành cho khách du lịch quốc tế theo chuẩn 5 sao như: bộ hồ sơ chuyến đi, bảo hiểm, tai nghe đa ngôn ngữ, bản đồ, nước uống, hướng dẫn viên, tra cứu trực tuyến, wifi, nón lá…



Thời gian phục vụ từ 9 giờ đến 24 giờ ngày 20-11.



Ông Luân cho biết cứ 30 phút sẽ có một tour khởi hành từ Bưu điện Trung tâm TP, Hội trường Thống Nhất hoặc phố đi bộ Nguyễn Huệ.